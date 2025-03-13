Jigolo sitesi üzerinden terör örgütü FETÖ tehdidi: Beni bir kadın aradı sonra da…

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen dolandırıcılık duruşmasına mağdur F.K.,ve tutuksuz yargılanan sanık kadın D.K. başka ilden SEGBİS ile katılırken, diğer sanıklardan Y.T. ve F.S. mahkemeye katılmazken avukatları hazır bulundu.
PARALAR SENİN HESABINA GELİYORMUŞ
Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuksuz yargılanan sanık kadın D.K.'ya bir Jigolo sitesi üzerinden, "Dolandırıcılık yoluyla gelen paralar senin hesabına geldiği görülüyor. Neler söyleyeceksiniz?" diye sordu.
SANIK KADIN, "BEN 5 KURUŞ PARA ALMADIM"
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanın sorusu üzerine duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık kadın D.K, verdiği ifadesinde, ''Benim hesabıma gelen paraları ben çekmedim, benim sadece bir bankada hesabım var o hesaba hiç para almadığım gibi ben 5 kuruş para almadım. ATM'de kameralar var incelesinler kimlerin aldığı belli olur. Benim bebeğim var bende mahkemelere gitmekten zorlanıyorum sanık Y.T. adını mahkemede duydum eşimin aldığı asgari ücretle geçiniyorum" dedi.
"ÇALIŞMAK İÇİN KİMLİK FOTOKOPİSİ VERDİM"
Sanık kadın D.K., "Ben günü birlik çalışmak için kimlik bilgilerim olan fotokopi vermiştim, belki oradan kimlik bilgilerim çalınmış olabilir. Çünkü ben oradan başka hiçbir yere kimlik bilgilerimi vermedim burada bende mağdur oldum" dedi.
"ÜYE OLDUM FETÖ İLE TEHDİT EDİLDİM"
Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı dolandırılan mağdur müşteki F.K. olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. F.K. ifadesinde şunları söyledi, "Ben internette Jigolo sitesine üye olmak için önce 500 TL gönderdim. Daha sonra beni bir kadın aradı, bin TL daha gönderdim. Bir süre sonra bana jigolo sitesinden telefonda bana FETÖ ile tehdit edildim. 2 Bin 500 TL daha gönderdim. Toplam 4 bin TL para yatırdım dedi.
AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİNİN BERAATİNİ İSTEDİ
Duruşmada sanık kadın D.K, Y.T ve F.S avukatları müvekkillerinin suça karışmadığını belirterek beraatlerini talep ettiler. Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti internette kurdukları jigolo sitesinde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen tutuksuz yargılanan iki sanıklar Y.T ve F.S önümüzdeki duruşmada ifadeleri alınması için kolluk kuvvetlerine yazıyla bildirilerek zorla getirilmesine, duruşmanın 24 Haziran saat 13.50'de görülmesine karar verildi.