Jim Carrey Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Jim Carrey’nin En İyi Filmleri

Jim Carrey filmleri komedi türünde yapıtlardır. Filmlerin IMDB puanları, filmin beğenilme oranı ile ilgili sizlere fikir verecektir. Jim Carrey'in en iyi filmleri, sinemalarda da gişe rekorları kırmıştır. Günümüzde yaygın kullanılan dijital platformlardan da bu filmleri izleyebilirsiniz. Komedi türündeki senaryolar Jim Carrey'nin yetenekli oyunculuğu ile farklı bir boyuta ulaşacaktır. En çok izlenen Jim Carrey filmleri yazımızın devamında.

Jim Carrey'in En İyi Filmleri

Jim Carrey filmleri dünyada çok kişi tarafından izlendiği gibi ülkemizde de bilinen ve izlenen filmler arasındadır. Söz konusu aktörün öne çıkan 10 filmini sizler için araştırdık ve bu filmleri aşağıda sıraladık.

1.Maske (1994) IMDB: 7.9

Bu filmde Ji Carrey, Stanley Ipkiss adında sevecen bir banka memurudur. Banka memuru, birgün bulduğu bir maskeyi takarak inanılmaz güçlere sahip olur. Bu banka memuru güçleri ile bir mafya liderinin de hedefi haline gelir.

2.Budala Dedektif (1994) IMDB: 6.9

Jim Carrey denildiğinde akla gelen başyapıtlardan biri de Budala Dedektif'tir. Bu filmde budala dedektif, kaybolan hayvanları bulup getirmektedir. Çok özel bir dedektif olan Ace Ventura, bir futbol takımının maskotu olan balinayı bulmaya çalışır.

3.Budala Dedektif 2 (1995) IMDB: 6.4

Bu filmdeki budala dedektif Jim Carrey'nin kendisidir. Hayvan dedektifi olarak da bilinen Ace Ventura, bu filmde uzak diyarlarda bir araştırma görevine çıkar. Afrika'daki görevinde yeni maceralar ve komik olaylar kendisini beklemektedir.

4.Batman Daima (1995) IMDB: 5.4

Batman serisinin özel bir filmi olan Batman Daima'da Gotham Şehri'ndeki süpergüçlerin savaşı konu alınır. fantastik, gerilim ve aksiyon türündeki bu filmin yönetmen koltuğunda ise Joel Schumacher oturmaktadır.

5.Salak İle Avanak (1994) IMDB: 7.3

Bu filmde, son derece dağınık ve düzensiz bir hayat süren Harry Dunne ve Llyod Christmas'ın maceraları anlatılır. Sık sık işten kovulan bu iki kafadarın başından son derece komik olaylar geçmektedir.

6.Baş Belası (1996) IMDB: 6.1

Baş Belası filmi, dönemin en ilgi çekici komedi filmlerinden biridir. Steven, kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı evden, kız arkadaşı tarafından kovulur. Kendi evine çıkmak zorunda kalan Steven'ın, evine çağırdığı kablocularla başı belaya girer. Bu esnada bir yandan komik bir yandan da dram dolu olaylar gelişir.

7.Yalancı Yalancı (1997) IMDB: 6.9

Yalancı Yalancı filminde Jim Carrey sürekli yalan söyleyen bir avukatı oynamaktadır. Oğlunun doğum gününe de çeşitli yalanlarla giden Max, oğlunun doğum günü dileğinin azizliğine uğrar. Oğlunun dileği babasının bir gün boyunca yalan söylememesidir.

8.The Truman Show (1998) IMDB: 8.1

The Truman Show, günümüzde dahi en çok sevilen filmler arasında sayılır. Bir adada mutlu şekilde yaşayan insanların başından geçenlerin hikayesi anlatılmaktadır. Bu adada yaşayanlardan biri de Truman'dır. Komedi ve dram türündeki bu filmin yönetmenliğini Peter Weir yapmaktadır.

9.Aydaki Adam (1999) IMDB: 7.4

Bu filmde tek kişilik gösteri yapan bir komedyenin hikâyesi anlatılmaktadır. Filmin biyografi, dram ve komedi dalında olduğu dikkat çeker. Filmin yönetmen koltuğunda ise Milos Forman yer almaktadır.

10.Ben Kendim ve Sevgilim (2000) IMDB: 6.6

Charlie, Rhode Island'da görev yapan bir eyalet polisidir. Charlie komik olmasının yanında biraz da çatlaktır. Charlie'nin elini attığı her iş komik olayların çıkmasına neden olur. Komedi türündeki bu filmde gülmenin garanti olduğunu söyleyebiliriz.