Joker çetesi adliyeye sevk edildi! Ehliyet sınavlarında soru-cevap başına 20 bin liralık tarife...

Dört ayrı yöntem uygulayan Ehliyet Kursu Sahibi, Yetkilisi ve Çalışanı şebeke üyelerinin, Büyükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan ve Ehliyet Sınavları'nda çıkacak soruları hazırlayan üç kişiden para karşılığında rüşvetle satın aldıkları soru ve cevapları, Ehliyet Sınavları'na girecek olan kişilere sattıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin soruların zorluk derecelerine göre tarifeler oluşturarak Ehliyet Sınavları'na girecek kişilerden soru-cevap başına sekiz ile 20 bin lira arasında değişen paralar aldıkları tespit edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan ve hazırladıkları soruları cevapları ile birlikte rüşvet karşılığında Ehliyet Kursu Sahipleri'ne veren üç kişi ile birlikte Ehliyet Kursu Sahibi'nin beş kişinin de operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. Şebeke üyeleri yasal işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
SABAH, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği "Joker" operasyonunun detaylarına ulaştı. Ehliyet Sınavları'ndan geçemeyen kişilerden para alan ve sınavlarda organize şekilde usulsüzlük yapan aynı şebekenin üyesi 138 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş ve 113 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; Ehliyet Sınavları'ndan geçemeyen kişileri tespit eden ve kendilerine ulaşan şebekenin üyeleri dört farklı yöntemle çalıştı. Sürücü Belgesi Sınavları'nın yapıldığı bazı okullardaki bazı görevlilerle anlaşma yapan ve ortak hareket eden şebekenin üyeleri, ilk yöntemde para aldıkları kişilerin cevap kodlama kağıtlarındaki yanlışları sınavların ardından silerek doğru cevapları işaretledi. Şebeke üyeleri ikinci yöntemde sorulara ulaşarak Ehliyet Sınavları'na girecek olan kişilere para karşılığında soruları ve cevaplarını verdi.
EN YAYGIN YÖNTEMLERİ "JOKER" UYGULAMASI
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen SRC Soruları'nı gayri meşru yollardan ele geçiren şebeke üyelerinin kullandığı bir diğer yaygın yöntemin ise "Joker" adını verdikleri uygulama olduğu tespit edildi. İddialara göre şebekenin üyeleri; sınavlara girecek olan sürücü adaylarının yerlerine; soru ve cevaplara hakim olan şebeke üyelerinin sınavlara girmesini sağladı. Sahte belgeler de hazırlayan şebekenin üyelerinin söz konusu yöntem için bazı okullardaki bazı sınav görevlilerine rüşvet verdikleri de tespit edildi. Şebekenin üyeleri bir diğer yöntemde ise para aldıkları kişileri kulaklık, izleme ve dinleme içerikli elektronik cihazlardan oluşan kopya düzenekleri vererek sınavlara soktu. Şebeke üyelerinden rüşvet aldıkları belirlenen ve aralarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ehliyet Kursları'nın sahibi, yetkilileri ve çalışanlarının da olduğu 113 kişinin "6114 Sayılı Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından ötürü gözaltına alındıkları belirtildi.
SORU-CEVAPLARI SATANLAR DA YAKALANDI
3'ü İstanbul Büyükçekmece, 1'i Tekirdağ, 1'i ise Muğla'da bulunan beş farklı Ehliyet Kursu Sahibi'nin de gözaltına alınan kişiler arasında oldukları öğrenildi. İddialara göre; Büyükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan ve Ehliyet Sınavları'nda çıkacak soruları hazırlayan üç kişi; soru ve cevapları aldıkları rüşvet karşılığında Ehliyet Kursu Sahipleri'ne verdi. Ehliyet Kursu Sahipleri de soru ve cevaplarını Ehliyet Sınavları'na girecek kişilere sattı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan ve hazırladıkları soruları cevapları ile birlikte rüşvet karşılığı Ehliyet Kursu Sahipleri'ne veren üç kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu vurgulandı. Şebeke üyelerinin soruların zorluk derecelerine göre tarifeler oluşturarak Ehliyet Sınavları'na girecek olan kişilerden soru-cevap başına sekiz ile 20 bin lira arasında değişen paralar aldıkları tespit edildi. Şebekenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.