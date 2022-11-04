Joker çetesi adliyeye sevk edildi! Ehliyet sınavlarında soru-cevap başına 20 bin liralık tarife | Video
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Ehliyet Sınavları'nda usulsüzlük yapan ve "Joker" isimli operasyonla 113 üyesi gözaltına alınan 138 kişilik şebekenin üyelerinin yöntemleri ve işledikleri suçlar deşifre edildi. Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.