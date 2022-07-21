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Giriş Tarihi: 21.7.2022 12:51

Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

21 Temmuz 2022 Perşembe akşamı Jurassic World filmi Kanal D ekranlarında olacak. Sinemaseverlerin beğenisine sunulacak olan filmin başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Collin Trevorrow otururken film 2015 yılı bilimkurgu türündedir. Peki; Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

Jurassic World filmi 21 Temmuz akşamı izleyicisi ile Kanal D ekranlarında buluşacak. Bilimkurgu ve aksiyon türlerinde film sevenlerin ekran başına kilitleneceği filmin senaristliğini Michael Crichton ve Rick Jaffa yapmıştır. Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adasında yaşananların anlatıldığı Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?

JURASSİC WORLD FİLMİ KONUSU

Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıra dışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar. Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.

JURASSİC WORLD FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Colin Trevorrow

Senarist : Michael Crichton, Rick Jaffa

Türü : Bilimkurgu

Yapım Yılı : 2015

Oyuncular : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson

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Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World filmi oyuncuları kimler?
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