Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.