Kabe’de tavaf coşkusu

Hasret sona erdi, mukaddes topraklarda hac heyecanı başladı. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara geliyor. Bu yıl hac ibadeti kapsamında 2 milyonu aşkın Müslüman'ın kutsal topraklara ulaşması bekleniyor. Türkiye'den ilk hac kafilesi 29 Nisan'da yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleşen hac için Türkiye'ye bu yıl 84 bin 942 kişilik kontenjan verildi. Son kafilenin 31 Mayıs'ta hareket etmesiyle hac yolculuğu tamamlanmış olacak. Türk hacıların yurda dönüşü ise Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunu takip eden basın kafilesi de kutsal topraklara ulaştı. Kâbe'ye kavuşan hacı adayları, umre tavafını dualarla gerçekleştirdi ve ardından tavaf namazını kıldı. Hz. Hacer ile oğlu Hz. İsmail'e Allah tarafından ihsan edilen zemzem suyundan içen hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında yedi şaft(tur) ile say yaptı. Say ibadetinin ardından tıraş olan adaylar, ihramdan çıktı.Hacı adayları, hac günlerine kadar ibadetlerine aralıksız devam ediyor. Tavaf, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla ibadet eden adaylar, Mekke'de bulunan Sevr ve Hira dağları, Cebel-i Rahme ve Cebel-i Nur gibi kutsal mekânları da ziyaret ederek manevi yolculuklarını sürdürüyor. Hacerü'l Esved çevresinde yoğunluk yaşanırken, görevliler izdihamı engelleyip rahat ibadet edilebilmeleri için hacı adaylarına sık sık uyarıda bulunuyor. Mekke-i Mükerreme'de açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Remzi Bircan, hacı adaylarının çoğunun mübarek beldeye ulaştığını söyledi. Türkiye'den mübarek bölgelere intikallerin sürdüğünü aktaran Bircan, "Yaklaşık 85 bin kişilik kontenjanımızın 65 bini şu anda kutsal beldeye ulaşmış durumda. Geriye kalan 20 bin kişilik kısım da önümüzdeki günlerde Mekke-i Mükerreme'ye gelecek. Hacı adaylarımız Arafat vakfesine çıkacaklar ve hacı olacaklar" diye konuştu.