Kabin amiri kazaya kurban gitti!

Onur Aykanat yönetiminde olan motosiklet, seyir halinde olduğu esnada başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucunda hayatını kaybetti. SABAH'a konuşan Onur Aykanat'ın abisi Uğur Aykanat, 20 senedir motora biniyordu her zaman hız konusunda çok dikkatliydi ve yaptığı ilk kaza buydu diyerek kardeşinin motor kullanırken ekipmanlarını eksiksiz kullandığını belirtti. Uğur Aykanat, kazanın kardeşimin bariyerlere çarpmasından dolayı değil, başka bir aracın kardeşime çarpması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Onur Aykanat'ın arkadaşı Çağrı Kazancı ise "Türk Hava Yollarından çalışma arkadaşımdı. Kendisini yaklaşık 15 senedir tanıyorum, yakın arkadaşımdı. Üzgünüz, kendisi çok efendi ve dünyalar iyisiydi. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Erken bir veda oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan ailesi ve yakınları Onur Aykanat'ı Eyüpsultan camiinde kılınan namazın ardından Eyüpsultan mezarlığında son yolculuğuna uğurladı.