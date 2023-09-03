Kabin memurunun evini soydular! 86 suç kayıtlı hırsız yakalandı

İstanbul Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Revaklı Sokak'ta bulunan kabin memuru C.E.'nin evine 3 Ağustos günü giren hırsızlar yüzlerini kapatıp evi soymaya kalktı. C.E, evde yokken içerden 2 lüks cep telefonu ve pasaportunu çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Eve döndüğünde hayatının şokunu yaşayan kabin memuru hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 hırsız gözaltına alındı.

86 KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler Emrah L. (19) ve Emrah A. (21) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Emrah A.'nın 86 ayrı kaydının olduğu öğrenildi. Polis suç dosyası kabarık olan şüphelinin il genelinde başka olaya karışıp karışmadığını araştırıyor. Hırsızların daireye girerken elleriyle yüzlerini kapattıkları anlar kameralara yansıdı.