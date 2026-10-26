Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Kabine Toplantısı tarihi ve konuları!

FON SORUŞTURMASI VE YATIRIMCILARA ÖDEMELER GÖRÜŞÜLECEK

Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise tasfiye edilen fonlardaki yatırımcıların durumu olacak. Vatandaşlara yönelik ödemelerde gelinen aşama ve tasfiye işlemlerinin tamamlanması için yürütülen çalışmalar ele alınacak. Sürecin sorunsuz ilerlemesi adına atılabilecek yeni adımlar da masaya yatırılacak.