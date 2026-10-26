Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2026 Kabine Toplantısı tarihi ve konuları!

Ankara'da yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, son dönemde yaşanan gelişmeleri ve önümüzdeki süreçte atılabilecek adımları değerlendirmek üzere bir araya geliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda hangi kararların duyurulacağı ise bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 26 Ekim Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının öğleden sonra başlaması bekleniyor.
İki haftalık aranın ardından toplanacak Kabine'de ekonomi, güvenlik ve dış politikadaki son gelişmeler değerlendirilecek.
Kabine'nin öncelikli gündemini sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması oluşturacak. Tasfiye edilen fonların son durumu, yatırımcıların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yürütülen çalışmalar ve ara ödeme süreci ele alınacak.
Görüşmede ayrıca Terörsüz Türkiye kapsamında atılan adımlar, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgesel diplomasi çalışmaları masaya yatırılacak.
Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise tasfiye edilen fonlardaki yatırımcıların durumu olacak. Vatandaşlara yönelik ödemelerde gelinen aşama ve tasfiye işlemlerinin tamamlanması için yürütülen çalışmalar ele alınacak. Sürecin sorunsuz ilerlemesi adına atılabilecek yeni adımlar da masaya yatırılacak.
Toplantının güvenlik gündeminde Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama yer alacak. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmeler, güvenlik birimlerinin değerlendirmeleri ve Meclis bünyesinde yürütülecek çalışmalar ele alınacak.
Dış politikada ise ABD-İran gerilimi, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ile Türkiye'nin bölgedeki diplomatik girişimleri değerlendirilecek. Libya ile deniz yetki alanları konusunda yaşanan gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor.
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yakından izlediği silah bırakma sürecinde gelinen son durumun, sahadan gelen raporlar doğrultusunda Kabine'de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Kabine'nin sona ereceği saat henüz açıklanmadı. Ekonomi, güvenlik ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerin Erdoğan'ın toplantı sonrası konuşmasında yer alması öngörülüyor.