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Giriş Tarihi: 26.10.2026 08:44

SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe'de

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinenin gündeminde bölgesel gelişmeler başta olmak üzere önemli başlıklar bulunuyor. Toplantıda fon soruşturması, Terörsüz Türkiye konuları da ele alınacak.

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Resul Ekrem Şahan
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SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe’de

Son dakika haberi: Hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. zirvesine ilişkin hazırlıklar ele alınacak. Başkan Erdoğan, geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak zirveye davet etmişti.

SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe’de

Türk cumhuriyetlerinden liderlerin katılımıyla düzenlenecek zirvede, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" teması etrafında değerlendirmeler yapılması öngörülüyor. Zirvenin hazırlıkları ve Türk dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar toplantıda değerlendirilecek.

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SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe’de

Toplantıda ayrıca fon konusu da değerlendirilecek. Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılan ödemeler ve tasfiye süreçlerinin sağlıklı şekilde tamamlanması için yürütülen çalışmalar da Kabine'nin gündeminde olacak. Sürecin mevcut durumu değerlendirilerek atılması gereken adımlar gözden geçirilecek.

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SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe’de

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci de bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz haftalarda Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 mağarayı boşaltmasının ardından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe’de

Silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından izlenirken, sahadan gelen raporların Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe’de

Sürecin tespit ve teyit aşamasına ilişkin hazırlıklar da ele alınacak.

SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe’de

Kabine'de Mekke Anlaşması'nın Meclis'te kabul edilmesinin ardından ittifakın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor.

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