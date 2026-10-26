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SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe'de
Giriş Tarihi: 26.10.2026 08:44
SON DAKİKA | Kritik Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor: Masada hangi konular var? Gözler Beştepe'de
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinenin gündeminde bölgesel gelişmeler başta olmak üzere önemli başlıklar bulunuyor. Toplantıda fon soruşturması, Terörsüz Türkiye konuları da ele alınacak.