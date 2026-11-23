Kabine Toplantısı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Öğleden sonra başlaması beklenen toplantının kesin saati henüz açıklanmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomi ve dış politika başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Gündemde emeklilere yönelik refah payı düzenlemesi, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran arasındaki gelişmelerin yer alacağı öngörülüyor.Öte yandan toplantıda ele alınacak bir diğer başlık da fon soruşturması olacak. Süreç hem adli hem de idari boyutları ile kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da kabineda masada olacak. Ortadoğu'daki gelişmeler de ele alınacak.
Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesinin Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına ek artış yapılması ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.
Düzenlemenin kapsamı ve uygulanma şekline ilişkin çalışmaların hangi aşamada olduğu toplantıda ele alınacak.
Kabine toplantısında fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın adli ve idari boyutlarının ele alınacağı, yürütülen çalışmaların mevcut durumunun görüşüleceği belirtiliyor.
Kabine toplantısında dış politikadaki gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve Ankara'nın diplomatik çözüm beklentisi gündeme gelecek başlıklar arasında gösteriliyor. İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.
Toplantının gündeminde olması beklenen bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler ile güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.
Süreç kapsamında atılan adımların ve son gelişmelerin Kabine üyeleri tarafından ele alınması bekleniyor.
Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçlarının da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Toplantıda iklim müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ve zirvede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor.
Kabine gündeminin ardından gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilecek. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin ayrıntılarının netleşip netleşmeyeceği ise toplantı sonrasında belli olacak.