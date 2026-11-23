EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ MASADA

Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesinin Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına ek artış yapılması ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Düzenlemenin kapsamı ve uygulanma şekline ilişkin çalışmaların hangi aşamada olduğu toplantıda ele alınacak.