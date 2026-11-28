Bir zamanlar telefon kutularından çıkan, okul yolunda ve otobüs yolculuklarında yanımızdan ayırmadığımız kablolu kulaklıklar yeniden popülerlik kazanıyor. Özellikle gençlerin 2000'li yılların modasına duyduğu ilgi, teknolojik ürünlerde de eskiye dönüşü beraberinde getirdi.
Pazar araştırma şirketi verilerine göre kablolu kulaklık satış gelirleri, beş yıllık gerilemenin ardından 2025'te yüzde 3 arttı. Yılın ikinci yarısında ise bu artış yüzde 10'a ulaştı.
2026'nın ilk altı haftasında satış gelirlerinde kaydedilen yüzde 20'lik yükseliş, nostalji akımının alışveriş alışkanlıklarına da yansıdığını gösterdi.
Boyundan sarkan beyaz kulaklık kabloları, artık yalnızca müzik dinlemek için kullanılan bir teknolojik ürünün parçası değil. 2000'li yılların giyim tarzını benimseyen gençler, kablolu kulaklıkları kombinlerinin tamamlayıcısı olarak da kullanıyor.
Sokak modasından reklam çekimlerine kadar pek çok yerde karşımıza çıkan kablolu kulaklıklar, ünlü isimlerin de yeniden tercih ettiği aksesuarlar arasına girdi.
Tam da en sevdiğiniz şarkı çalarken kulaklığınızın şarjının bitmesi oldukça can sıkıcı olabilir. Geleneksel kablolu modellerde ise ayrı bir batarya bulunmadığı için kulaklığı şarj etmeye gerek kalmıyor.
Kablolu kulaklıkların geri dönüşünde ekonomik nedenlerin de payı olduğu düşünülüyor. 2025 verilerine göre kablolu modellerin ortalama satış fiyatı 13 dolar civarındayken Bluetooth kulaklıklarda bu rakam 99 dolara ulaştı.
Çantanın dibinde, koltuğun arasında ya da montun cebinde kaybolan kulaklıklar... İki parçanın birbirine kabloyla bağlı olması, kulaklıklardan birini ayrı olarak kaybetme ihtimalini azaltıyor.
Kablolu bağlantı, uyumlu cihazlarda Bluetooth kaynaklı ses gecikmesini ve sıkıştırmayı önleyebiliyor. Bu özellik, özellikle oyun oynayanlar ve ses kalitesine önem veren kullanıcılar için tercih nedeni olabiliyor.
Bluetooth bağlantısı kurmak veya cihazları eşleştirmek gerekmiyor. Telefonunda kulaklık girişi bulunmayan kullanıcılar ise uyumlu USB-C modelleri ya da dönüştürücüleri tercih edebiliyor.
Tuşlu telefonlar, dijital fotoğraf makineleri, CD'ler ve plaklar da gençlerin yeniden ilgi gösterdiği ürünler arasında. Bir zamanlar çekmecelere kaldırılan teknolojik eşyalar, nostalji rüzgârıyla günlük hayatımıza yeniden giriyor.
Kaynak: Circana