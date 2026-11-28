Şarj kutusuyla taşınan kablosuz modellerin karşısına yıllar öncesinden tanıdık bir rakip çıktı. Bir dönem teknolojinin gerisinde kaldığı düşünülen kablolu kulaklıklar, şimdi hem kullanım kolaylığı hem de moda dünyasındaki etkisiyle yeniden ilgi görüyor.