Kablosuz süpürgenin şarjı çabuk mu bitiyor? Batarya ömrünü uzatan 4 altın kural

Toz Haznesini Zamanında Boşaltın

Genişleyen toz haznesi kapasitesi kullanıcıya kolaylık sağlasa da haznenin ağzına kadar dolmasını beklemek cihaz performansını olumsuz etkiler. Hazne doldukça çekim direnci artar ve sistem daha yoğun çalışmaya başlar.

Her temizlik sonrası veya hazne işaretli seviyeye ulaştığında birikintileri boşaltmak, süpürgenin zorlanmadan çalışmasını sağlar. Bu sayede hem çekim gücü korunur hem de pil tüketimi dengede tutulur.