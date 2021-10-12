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Giriş Tarihi: 12.10.2021 12:38

Kaçak cihazlarla kripto para üretti! Operasyonla yakalandı

AA
Kaçak cihazlarla kripto para üretti! Operasyonla yakalandı

Tokat'ta, yurt dışından kaçak olarak temin ettiği cihazlarla kripto para üreten şahıs Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan operasyonda kripto para üretiminde kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.

Tokat'ta jandarma ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla kripto para üreten kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla kripto para ürettiği bilgisini aldı.

Ekipler eve düzenlendikleri operasyonda kripto para üretiminde kullanılan 2 mining rig (kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir bilgisayar sistemi), 1 bilgisayar kasası, farklı çeşitlerde 4 sabit disk, 6 ana kart, 7 veri deposu, 6 işlemci, 6 güç kaynağı, 16 ekran kartı ve 6 bellek kartı ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Ö.G'yi gözaltına aldı.

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Kaçak cihazlarla kripto para üretti! Operasyonla yakalandı
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