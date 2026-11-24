Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde izinsiz define arayan 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt, meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını yitirdi. Kenanobası köyünde yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Yeşilyurt'tan 21 Kasım'da haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Yeşilyurt'un köy sınırları içerisinde izinsiz define kazısı yaptığı sırada meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldığını belirledi. Ekiplerin çalışması sonucunda toprak altında kalan Yeşilyurt, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeşilyurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Mete Efendioğlu - Editör