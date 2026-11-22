Türkiye'de kaçak sigaraya karşı denetimler artırılıyor. Ticaret, Hazine, İçişleri ve Tarım Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının tespitlerine göre kaçak sigaralar özellikle Irak ve Gürcistan üzerinden yurda sokuluyor.

Kaçakçıların Darphane bandrollerini taklit ettiği belirlenirken internet ve büfelerde satılan yasa dışı ürünlerin toplatılması planlanıyor.

IRAK'TAN GİRİYOR

Tekel 2000 markasını taklit eden sahte ambalajlı Tekel 3000, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygınlaşıyor. Markanın aylık satış hacmi Ocak 2026'da 34 milyon adetten Haziran 2026'da 45 milyon adede yükseldi. 2026'nın ikinci çeyreğinde Tekel 3000, yurt dışı menşeli paketlerin yüzde 68,2'sini oluşturdu.

137 MİLYAR TL'LİK KAYIP

Boş paket araştırmasına göre kaçak sigara oranı Şanlıurfa'da yüzde 13,5, Manisa'da yüzde 12,7, Kahramanmaraş'ta yüzde 11,3 oldu. İstanbul'da yüzde 9,4, Denizli'de yüzde 10, Gaziantep'te yüzde 6,7, Mersin'de yüzde 6,4 olarak ölçüldü. Türkiye genelindeki lisanslı satış noktalarının yüzde 8'inde yasa dışı ürün tespit edildi. Kaçak sigaradan kaynaklanan finansal kayıp 2022'de 24 milyar TL iken 2027'de 137 milyar TL'ye ulaşabilir.

ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Kaçakçılıkla mücadelede transit ticaret, sınır geçişleri ve yolcu beraberinde getirilen ürünler denetlenecek. Riskli giriş noktaları ve satış kanalları yakından izlenecek, ülkeler arası bilgi paylaşımı artırılacak. Ticaret Bakanlığının Varış Öncesi Yolcu Analiz Sistemi (VÖY) ve İstihbarat Bilgi Sistemi (İBS), kullanılarak yolcu başına tanınan 3 karton sigara muafiyetini aşan girişlerin önüne geçilecek.