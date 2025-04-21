Kaçak ve sahte ilaçlarla yakaladılar… 400 milyon lira değerinde… Emniyet Müdürü tek tek inceledi

"Sahte-Kaçak İlaç" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih ve Ümraniye İlçeleri'nde "Merdiven Altı" olarak tabir edilen yöntemlerle üretilen sahte ilaçları ve ülkemize yasa dışı yollarla getirilen kaçak ilaçları satarak piyasaya sürmeye hazırlanan üç kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Depo olarak kullanıldığı belirlenen ve operasyon düzenlenen iki ayrı adreste yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan 256 bin 360 adet kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama ilaçları ele geçirildi. İnsan sağlığını tehlikeye düşüreceği belirlenen söz konusu ilaçların ithalatının yalnızca hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel ilaçlar olduğunun tespit edildiği saptandı. Üç şüpheli de yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. İki suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DETAYLI BİLGİ ALDI

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonla ele geçirilen sahte ilaçlar ile suç unsurlarını detaylı bir şekilde inceledi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu.