ADRESLERİN TAMAMI MERDİVEN ALTI...

İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde ve "Merdiven Altı" olarak adlandırılan adreslerde; sağlıksız ortamlarda üretilen sahte parfümlerin imalatının ve satışının yapıldığı üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda da üç şüpheli yine suçüstü yakalandı.







Kaçakçı çeteler suçüstü çökertildi! 15 milyonluk 4 baskına 32 gözaltı | Video

Piyasa değeri yaklaşık 7.5 milyon lira olan 13 bin 402 adet sahte parfüm, piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirilmiş halde ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise kaçak malzemelerle imal edilmiş sahte botoks ve sahte dolgu malzemeleri ele geçirildi. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Peş peşe yapılan seri operasyonlarda ele geçirilen ve el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin toplamda 15 milyon lira olduğu ifade edildi.