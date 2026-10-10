Kaçıran tam 1 yıl bekleyecek! Türkiye’deki o göl sadece 15 günlüğüne pembeye büründü

ALEXANDRİA TROAS'IN KALBİNDE BİR MÜCEVHER

Göl sadece rengiyle değil, konumuyla da büyüleyici. 2.500 yıllık Alexandria Troas Antik Kenti'nin hemen yanı başında olması, burayı hem tarih hem de doğa tutkunları için bir cazibe merkezi haline getiriyor.