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Giriş Tarihi: 10.10.2026 20:35

Kaçıran tam 1 yıl bekleyecek! Türkiye’deki o göl sadece 15 günlüğüne pembeye büründü

Ege Bölgesi'nde yılın yalnızca kısa bir döneminde ortaya çıkan sıra dışı bir doğa olayı, görenleri şaşırtıyor. Ağustos ayında yaklaşık 15 gün boyunca pembe tonlara bürünen gölün görüntüsü, sosyal medyada gerçekliği konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafların dijital müdahaleyle değiştirildiği öne sürülürken, bu renk değişiminin ardındaki bilimsel neden de merak konusu oldu.

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Kaçıran tam 1 yıl bekleyecek! Türkiye’deki o göl sadece 15 günlüğüne pembeye büründü
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yer alan Dalyan Gölü, yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan pembe rengiyle alışılmış göl manzaralarından ayrılıyor. Antik limanın yakınındaki gölün suyu, kısa süreliğine pamuk şekerini andıran bir görünüme kavuşuyor. Görüntünün yapay bir müdahaleden kaynaklandığı düşünülse de renk değişiminin ardında doğal süreçler bulunuyor.

FİLTRE DEĞİL, TAMAMEN DOĞAL!

İlk bakışta bir animasyon filmini andıran bu görüntü, aslında mikroskobik canlıların güneşle olan muazzam dansı. "Dunaliella salina" adı verilen algler, sıcaklık arttıkça kendilerini korumak için kırmızı bir pigment üretiyor ve gölün rengini saniyeler içinde değiştiriyor.

ALEXANDRİA TROAS'IN KALBİNDE BİR MÜCEVHER

Göl sadece rengiyle değil, konumuyla da büyüleyici. 2.500 yıllık Alexandria Troas Antik Kenti'nin hemen yanı başında olması, burayı hem tarih hem de doğa tutkunları için bir cazibe merkezi haline getiriyor.

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NEDEN SADECE 15 GÜN SÜRÜYOR?

Bu pembe rüya sonsuza kadar sürmüyor. Su seviyesinin düştüğü ve tuzluluk oranının zirve yaptığı o kritik 15 günde renk en canlı halini alıyor. İlk yağmurlarla birlikte pembe tonlar yerini tekrar masmavi sulara bırakıyor.

FOTOĞRAFÇILAR İÇİN 'ALTIN SAAT' UYARISI


Eğer buraya gitmeyi planlıyorsanız, en iyi kareyi yakalamak için ışığın en dik geldiği saatleri seçmelisiniz. Gölün kalp şeklindeki yapısı, drone çekimlerinde ortaya çıkan o muazzam kontrastla birleşince ortaya dünya çapında ödül alacak kareler çıkıyor.

DÜNYADAKİ RAKİPLERİNE MEYDAN OKUYOR

Avustralya ve Senegal'deki ünlü pembe göllerden farkı, Çanakkale'deki bu gölün etrafındaki antik kalıntılar ve Ege'nin tuzlu rüzgarıyla birleşen atmosferi. Burası 'Türkiye'nin Maldivleri' yakıştırmasını bile gölgede bırakacak bir estetiğe sahip.

SON ŞANS: TAKVİMİNİZİ KONTROL EDİN!

Doğa saatini kurdu ve geri sayım başladı. Eğer bu büyüleyici manzarayı yerinde görmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız. Bir sonraki pembe şölen için tam 365 gün beklemeniz gerekecek!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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