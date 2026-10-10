Kaçıran tam 1 yıl bekleyecek! Türkiye’deki o göl sadece 15 günlüğüne pembeye büründü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yer alan Dalyan Gölü, yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan pembe rengiyle alışılmış göl manzaralarından ayrılıyor. Antik limanın yakınındaki gölün suyu, kısa süreliğine pamuk şekerini andıran bir görünüme kavuşuyor. Görüntünün yapay bir müdahaleden kaynaklandığı düşünülse de renk değişiminin ardında doğal süreçler bulunuyor.
İlk bakışta bir animasyon filmini andıran bu görüntü, aslında mikroskobik canlıların güneşle olan muazzam dansı. "Dunaliella salina" adı verilen algler, sıcaklık arttıkça kendilerini korumak için kırmızı bir pigment üretiyor ve gölün rengini saniyeler içinde değiştiriyor.
Bu pembe rüya sonsuza kadar sürmüyor. Su seviyesinin düştüğü ve tuzluluk oranının zirve yaptığı o kritik 15 günde renk en canlı halini alıyor. İlk yağmurlarla birlikte pembe tonlar yerini tekrar masmavi sulara bırakıyor.
Eğer buraya gitmeyi planlıyorsanız, en iyi kareyi yakalamak için ışığın en dik geldiği saatleri seçmelisiniz. Gölün kalp şeklindeki yapısı, drone çekimlerinde ortaya çıkan o muazzam kontrastla birleşince ortaya dünya çapında ödül alacak kareler çıkıyor.
Avustralya ve Senegal'deki ünlü pembe göllerden farkı, Çanakkale'deki bu gölün etrafındaki antik kalıntılar ve Ege'nin tuzlu rüzgarıyla birleşen atmosferi. Burası 'Türkiye'nin Maldivleri' yakıştırmasını bile gölgede bırakacak bir estetiğe sahip.
Doğa saatini kurdu ve geri sayım başladı. Eğer bu büyüleyici manzarayı yerinde görmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız. Bir sonraki pembe şölen için tam 365 gün beklemeniz gerekecek!