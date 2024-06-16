Kaçmak için damdan atlayan kurbanlık keçi tele takıldı

Adana'da kesilmek üzerken kasabın elinden kaçan kurbanlık keçi, damdan atladı. Evin yanında bulunan elektrik direğinin tellerine boynuzları takılı kalan kurbanlık, havada asılı kaldı. Sahibi tarafından kurtarılan keçi, kurban olmaktan kaçamadı.

KASABIN ELİNDEN KURTULDU

İlginç olay merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kurbanlık keçi sahibi tarafından kesilmek üzere iki katlı müstakil evin damına çıkarıldı. Damda bulunan keçi, kesileceği sırada kasabın elinden kurtularak damdan atladı.

KESİLMEKTEN KURTULAMADI

Kaçmak için damdan aşağı atladığı kurbanlık hayvanın boynuzları, evin önünden geçen elektrik tellerine takılınca keçi asılı kaldı. Daha sonra keçi, olay yerine getirilen kamyonun üzerine çıkan kişilerce bulunduğu yerden kurtarıldı. Keçinin kurtarıldıktan sonra kasap tarafından kesildiği öğrenildi.