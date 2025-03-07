KADEM ‘Dünya Kadınlar Günü’ mesajlarını hem Türkiye’de hem de BM’de veriyor

Kadının onuru ile yaşayacağı güvenli toplumun ve adaletli geleceğin tüm dünyada inşa edilmesi için çalışan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Türkiye'de ve Birleşmiş Milletler'in 69. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) kapsamında bir dizi çalışmaya imza atıyor.

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR SORUMLULUK

Kadın haklarını savunmanın, sadece yerel düzeyde değil, küresel arenada da sürdürülmesi gereken bir mücadele olduğuna inandıklarını belirten KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "KADEM olarak, kadın emeğinin ve haklarının korunması için yürüttüğümüz çalışmaları uluslararası platformlara taşımak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve karar alıcılarla bir araya gelmek bizim için büyük bir sorumluluk. Biz 2018'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bildirisi'ni, 2021'de ise 'Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'ni yayımlayarak kadın haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla şu ana kadar 6 bine yakın kadına ulaştık. Kadın hakları konusunda sadece farkındalık yaratmakla kalmadık, şiddet ve taciz davalarını izledik, çeşitli kampanyalarla takipçisi olduk. Ayrıca 'Üreten Kadın, Güçlü Kadın' mottosuyla kadın girişimcilerin kooperatifleşme süreçlerini destekleyen projeler geliştirdik." dedi.

"KADINLAR GÜNÜ'NDE NEW YORK'TAYIZ"

KADEM'in tüm dünyadaki kadınların ortak meselelerine çözüm üretmek için çalıştığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, özellikle Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti: "İsrail'in işlediği savaş suçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyarak uluslararası hukukun işlemesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için New York'tayız ve kadın emeğini daha fazla görünür kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Kadın hakları ve sosyal adalet mücadelesine uluslararası alanda katkı sağlamaya devam eden KADEM, bu yıl da Birleşmiş Milletler'in Kadının Statüsü Komisyonu etkinlikleri çerçevesinde New York'ta kadın hakları, emek, dayanışma ve teknoloji konularını gündeme taşıyor. BM CSW69 çerçevesindeki faaliyetleri arasında Filistin meselesine özel bir yer ayıran KADEM, tüm dünyadan kadınların ortak sorunlarını dile getirerek çözüm üretilmesi için gündem oluşturmayı amaçlıyor.

New York'ta 13 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek ilk etkinlik "Birlikte Güçlenelim, Birlikte Büyüyelim - III", Women 20'nin (W20) 10. yılı vesilesiyle hayata geçirilecek. KADEM ev sahipliğindeki iftar davetinde; kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegeleri bir araya getirilerek kadın hakları alanındaki uluslararası kazanımlar değerlendirilecek ve geleceğe dair stratejiler geliştirilecek.

KADEM'in BM CSW69 çerçevesinde New York'ta ev sahipliği yapacağı diğer etkinlikler şöyle:

14 Mart, "Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak" Paneli

15 Mart, "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat - II" Etkinliği

20 Mart, "Yapay Zekâ ve Kadın: Zorluklar ve Fırsatlar" Paneli