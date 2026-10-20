KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi açıldı

Kadım ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen KADEM inovasyonda Kadın Bilgi Merkezi Üsküdar'da açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile kadın girişimciler katıldı. Açılışın ardından kadın girişimciler DemoDay programı kapsamında tecrübelerini paylaştı.

KADIN BİLGİ MERKEZİ

Programda konuşan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezimizi nihayet açıyoruz. Aynı zamanda yeni merkezimiz, DemoDay programımıza da ilk kez ev sahipliği yapıyor. Attığımız bu iki önemli adım, yıllardır kadın girişimciliğini desteklemek adına sürdürdüğümüz çalışmaların yeni bir aşamasıdır. Bu yolculuk, 2015 yılında İnovasyonda Kadın Projemiz ile başladı. O günden bu yana projemizi, kadınların yenilikçi fikirlerini geliştirebildiği güçlü bir yapıya dönüştürdük. Girişimcilik yolculuklarında ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyime ulaşabilecekleri ortamlar hazırladık. Eğitimler, kamplar düzenledik. Yatırımcı buluşmalarından prototip atölyelerine, kitlesel fonlamadan uluslararası iş birliklerine kadar farklı imkânlar oluşturduk. Bugüne kadar 3 bine yakın başvuru aldık. 235 girişimciyi kamplarımızda ağırladık" dedi.

KADINLARIN POTANSİYELLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kadınların potansiyellerini ortaya koyması gerektiğine dikkat çeken KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bu sene, İnovasyonda Kadın programının 10. Döneminde, uluslararası ölçekte büyüyerek 22 ülkeden toplam 429 başvuru aldık. Bugün farklı yeteneklere, birikimlere ve deneyimlere sahip kadınlar, girişimcilik ekosistemine yeni fikirler ve farklı bakış açıları kazandırıyorlar. Yapay zekâdan biyoteknolojiye, sağlıktan tarım ve gıda teknolojilerine kadar çok farklı alanlarda yenilikçi çözümler üretiyorlar. Ancak kadınların girişimcilik yolculuğunda karşılaştıkları pek çok zorluk olduğunu da biliyoruz. Kadınların potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için bu engelleri doğru anlamamız ve ihtiyaçlarına yönelik somut çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Kadınların teknoloji, girişimcilik ve inovasyon süreçlerine katılımının artması, bugün ekonomik kalkınmanın temel başlıklarından biri hâline geldi. Çünkü bir ülkenin kalkınma kapasitesi, sahip olduğu beşerî sermayenin niteliğiyle de doğrudan ilişkili. Kadınların bilgisi, yeteneği ve üretim potansiyeli önemli bir kapasite ortaya koyuyor. Bu kapasitenin girişimciliğe, teknolojiye ve yenilikçi üretime daha fazla yansıması da ekonomik büyümeyi, istihdamı ve rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda Türkiye'de kadın girişimciliğini destekleyen politika ve uygulamaların son yıllarda gelişmesini çok kıymetli buluyoruz. Biz de KADEM olarak bu büyük yapının içinde kendi sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz DemoDay de aslında kurmaya çalıştığımız bu ekosistemin önemli bir parçası. Girişimcilerimizin önünde yeni kapılar açılsın. Kurdukları şirketler büyüsün, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkemizin üretim kapasitesine değer katsın" diye konuştu.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE VERİLEN DESTEKLERİ ANLATTI

İnovasyona Kadın Bilgi Merkezi'nin kadın girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerini başarılı teknoloji girişimlerine dönüştürmelerine katkı sunacak bu güzel merkezin ülkemizin girişimcilik ekosisteminde kıymetli bir yer elde edileceğine gönülden inandığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizler de teknoloji girişimciliğini Türkiye 100 yılında hep birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerinin öznesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla yenilikçi fikirlerin teknolojiye, teknoloji girişimlerinin küresel ölçekle rekabet eden şirketlere dönüşmesini sağlayacak girişimci destek modelini Türkiye'nin tüm şehirlerinde bütüncül bir anlayışla inşa ediyoruz. Girişimlerimizin başarı yolculuklarında ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye alıyoruz. En üst fikir aşamasındaki yenilikçi projelerin ticari iş modellerine dönüşmesinin önünü açan TÜBİTAK BIG programıyla 2 bin 700'ü aşkın teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. Her yıl düzenlediğimiz ve milli teknoloji hamlemizin toplumun tüm kesimleriyle buluştuğu en önemli platform olan Teknofestlerle binlerce girişimi ülkemize kazandırdık.

KADINLARIN GİRİŞİMCİLİKTEKİ YERİ

Kadınların girişimcilikteki rolüne dikkat çeken Bakan Kacır, "2019 yılında ülkemizde milyar dolar değerlemeye ulaşmış tek bir teknoloji girişimi dahi yoktu. Bugün 8 UNICORN'umuz, bizim de elimizde 8 TURCORN'umuz var. Teknoloji girişimciliğinde kısa bir sürede ulaştığımız seviye, bu ülkenin insanın içindeki cevheri ortaya çıkardığınızda neleri başarabileceğinin somut göstergesi. Bu millet, dünyaya rekabet edebilecek bilgi birikimine de, yeteneğe de, cesarete de sahip. Bizlere düşen yenilikçi fikirlerin önünü açmak, girişimcilerimize ihtiyaç duydukları imkanlarla, teknoloji altyapısıyla ve yatırım kaynaklarıyla buluşturabilmek. Biliyoruz ki toplumların gelişmesi, kalkınması ve kalıcı refahı ancak kadınların azmiyle, gayretiyle, cesaretiyle mümkün. Hayatın her alanında taşıdıkları sorumluluk, ürettikleri çözümler ve yerli içi fikirlerle kadınlar bir medeniyetin temeli, taşıyıcısı ve koruyucusu. Girişimci ekosisteminden çıkan, milyar dolar değerlemeyi aşan 8 TURCORN'umuz 5'i kadın girişimciler tarafından kuruldu. 115 teknoparkımızda faaliyet gösteren 13 binden fazla firmada 36 bin, ARG ve tasarım merkezlerimizde ise 28 bin kadın çalışanımız var. Teknolojinin her sahasında dünya çapında başarılar elde eden projelerin arkasında kadınların azmi gayret ve emeği var. TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları kapsamında 23 yılda 233 bin kadın araştırmacıya 32 milyar lira destek verdik. Bugün iftiharla söyleyebiliriz ki uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz" açıklamasında bulundu. Yapılan konuşmaların ardından KADEM İnovasyonda Kadın Bilgi Merkezi'nin açılışı yapıldı.