Tematik konuşmayı yapan Dr. Nazife Şişman, güzellik standartlarının medya, piyasa ve dijital platformlarca üretildiğini, sorumluluğun ise en sonda kadına yüklendiğini belirtti. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ise güzelliğin kalıplara hapsedilerek baskı aracına dönüştürülmesine karşı çıktıklarını, kadının emeğinin önüne dış görünüşünün geçirilmesinin adalet meselesi olduğunu vurguladı.

8 MADDELİK ÇAĞRI METNİ

KADEM'in açıkladığı çağrıda öne çıkan başlıklar şunlar oldu;

Değer ve Sorumluluk: İnsanın değeri görünüşle ölçülemez; medya ve işverenler işe alım ile terfide görünüş ve yaş ayrımcılığını önlemeli.

Dijital Şeffaflık ve Denetim: Filtre ve yapay zekâ müdahaleleri açıkça belirtilmeli, cinsiyete göre farklı fiyatlandırma ve yetersizlik duygusu besleyen reklamlar denetlenmeli.

Eğitim ve Kapsayıcılık: Okullarda görünüş temelli akran zorbalığıyla mücadele edilmeli; yaşlanma, engellilik ve inanç ifadesi tercihleri dışlama gerekçesi sayılmamalı.

Mahremiyet: Şiddete uğrayan kadınların görüntüleri seyirlik malzemeye dönüştürülmemeli ve cezasızlıkla mücadele edilmeli.

KADEM 60 İLDE SAHA ÇALIŞMASI YAPACAK

Kampanya, KADEM'in 60 il temsilciliğindeki saha çalışmalarıyla yaygınlaştırılacak ve #GüzellikDayatması etiketiyle duyurulacak. Vakıf, kadınların nasıl görünürlerse görünsünler aynı saygı, kabul ve fırsatları hak ettiklerini savunuyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör