KADEM’den Kayseri’deki tacize tepki: “Yargı sürecinin takipçisi olacağız”

Kayseri'de 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun taciz edildiği iddiaları üzerine çıkan olaylar sonrasında yaşanan olaylar ve gerilim kontrol altına alındı. Çocuğa ve ailesine yönelik ise psikososyal destek sürecini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başlattı. Bakanlık dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasını yakından takip edeceklerini de duyurdu.

KADEM: "YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kadın ve Demokrasi Derneği de (KADEM), Kayseri'de kız çocuğuna yapılan taciz olayı ardından bir açıklamada bulundu. KADEM, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Kayseri'de tacize uğrayan Suriyeli kız çocuğu adına adaletin tesis edilmesi için soruşturma ve yargı sürecinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"SUÇ VE CEZANIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNE GÖRE HAREKET ETMELİ"

KADEM, açıklamanın devamında şunları ifade etti: "Cinsel veya fiziksel şiddetle mücadele etmek, dil, din, ırk farkı gözetmeden adaletin peşinde olmak, insanlığın gereğidir. Aynı şekilde 'suç ve cezanın şahsiliği' ilkesine göre hareket etmek, olayla ilgisi bulunmayan masum insanların hukukunu korumak da insanlık görevidir. Tacize duyduğumuz öfke, başka çocukların korkmasına, annelerin tedirgin gözyaşlarına sebep olmamalı."