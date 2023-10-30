KADEM’in Kongresi 2 Kasım’da İstanbul’da yapılacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, literatüre katkı sağlamak ve üretilen bilgi birikimini yaygınlaştırmak adına iki senede bir yapılan akademik kongrenin bu yıl 9.'su gerçekleştirilecek.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenecek kongrenin teması "sivil toplum ve kadın" olarak belirlendi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası'nda 2 Kasım'da yapılacak kongre, 4 oturum halinde 12 ayrı salonda gerçekleşecek.

Kongrede, "Tarihte Kadın Örgütlenmelerinin Sivil Toplum Faaliyetleri", "Sivil Toplum Yapılanmaları", "İnanç Ekseninde Kadın Hareketleri", "Sivil Toplum ve Psikoloji", "Türkiye'de Sivil Toplum Örgütlerinde Kadın Görünürlüğü", "Türkiye'de Kadın Odaklı Sivil Toplum Yapılanmaları", "Dünya'da Kadın Odaklı Sivil Toplum Yapılanmaları", "Siyaset, Devlet ve Sivil Toplum", "Afet ve Sivil Toplum", "Sivil Toplum ve İletişim", "Kadınların Eğitiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" ve "Sosyal Yaşamda Kadın ve Aile" başlıkları ele alınacak.

Başkanlığını Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman'ın yapacağı kongre, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın açılış konuşmaları ile başlayacak.

"Vakıf Kadınlar" konulu açılış panelinde, İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özden Sönmez "Yarım Asırlık STK Serüveni: İLKDER Kadın", Paylaşmaktır Hayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevde Sevan Usak "İstanbul'dan Afrika'daki Masai Köyüne", Kudüs Platformu Kurucu Üyesi Ayşegül Yıldırım Kara da "Bir Gönül Yolculuğu: Kudüs'ün İzinde Sivil Toplum Çalışmaları" başlıklı konuşmalarıyla tecrübelerini paylaşacak.