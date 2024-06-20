Kaderine terk edilen mezarlık

Beşiktaş'ta bir çok önemli ismin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı, bakımsızlık nedeniyle adeta dökülüyor. 1954'te definlerin başladığı mezarlıktaki kırık dökük mezar taşları ilgisizliği gözler önüne seriyor. Kurban Bayramı tatili boyunca mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara ve ilgisizlik nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi. Bir çok mezarın ilgisizlikten kırılıp döküldüğü, taşlarının parçalandığı ve engebeli alanlarda göçükler oluştuğu dikkat çekti. 1960'lı yıllardan itibaren nakille getirilen birçok mezarın da bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndüğü, taşlarına isim dahi yazılmadığı görüldü.Ayrıca Ortaköy Mezarlığının ortasından geçen küçük bir derenin, üstteki bir siteden gelen lağım suları nedeniyle koku yaptığı gözlendi. Harabeye dönen, kaderine terk edilen mezarlığın içinde bulunduğu hazin durumdan kurtarılması için İBB'nin özenle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, onarım ve bakım çalışmalarının zaman geçirilmeden yapılması çağrısında bulundu. Ortaköy Mezarlığı'nda yatan önemli isimlerden bazıları da şöyle:Abdurrahim Tuncak (1908-1998/Atatürk'ün manevi oğlu), Ali Çoban (1955-2014)/eski millî futbolcu), Aydın Boysan (1921-2018/gazeteci ve mimar), Baykal Kent (1944-2012/ oyuncu), Ertekin Dinçay (1927-2019/ tasarımcı ve işletmeci), Handan Kara (1939-2017/müzisyen), Memet Baydur (1951-2001/oyun yazarı), Necdet Yakın (1932-2006/oyuncu), Rafet Angın (1915-2010/Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın öğretmenlerinden), Rüştü Onur (1920-1942/ şair), Yaşar Gaga (1966-2018/şarkıcı) ve Batuhan Ergin (1995- 2016/15 Temmuz Demokrasi Şehidi).