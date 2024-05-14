KADES uygulaması hayatını kurtardı

Konya'da yaşayan 30 yaşındaki G.D. 1 yıl önce ayrıldığı 5 aylık oğlunun babası İsa A. tarafından dehşeti yaşadı. Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki bir sitede, 7 Mayıs günü sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, G.D. evde uyurken kapı çaldı. Evden çıkan kız kardeşinin olduğunu düşündü ve kapının gözünden bakmadan kapıyı açtı. Kapının diğer tarafında ise masaj salonu işletmecisi eski sevgilisi İsa A. vardı. Kapı açılır açılmaz İsa A. genç kadına tekme ve yumruk atarak içeri girdi. İsa A. zorla çocuğu G.D.'nin kucağından aldı. G.D.'nin annesinin bulunduğu odanın kapısını da tekmeledi. Genç kadın hemen KADES uygulamasından yardım çağırdı.İsa A. bu esnada tehditlerine devam etti. "Karakola düşersem ikinizi de sağ bırakmayacağım. Benimle beraber gelmezsen seni öldürürüm" diyerek G.D.'ye tehdidi sürdürdü. İsa A., G.D. ile birlikte 5 aylık çocuğunu da alıp zorla araca bindirerek siteden uzaklaştı. G.D. yolda giderken zaman kazanmak için tansiyonunun düştüğünü söyledi ve çorbacıya gitmek istediğini aktardı. Çorbacıya giren G.D. telefonundan ablasına canlı konum attı. Polis canlı konumu da takip ederek genç kadın ve bebeğini gittikleri otelin girişinde kurtardı. İsa A. gözaltına alındı. Talihsiz kadın emniyetteki ifadesinde, 'Daha yiyeceğin dayağı yemedin. Şimdi otele gideceğiz' dediğini aktardığı İsa A. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.