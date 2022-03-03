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Giriş Tarihi: 3.3.2022

KADES, yine kurtardı

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
KADES, yine kurtardı
Eskişehir'de yaşayan S.A., kendisine şiddet uygulayan eşi Ali A.'yı (31) terk ederek boşanma davası açtı. Boşanmak istemeyen Ali A., davadan vazgeçmesi için eşini tehdit etmeye başladı. S.A., Ali A. hakkında eve yaklaşmaması için, önleyici ve korucu tedbir kararı aldırdı. Ali A. önceki gün av tüfeğini alıp genç kadının yaşadığı evin kapısına dayandı. S.A., telefonundaki İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) butonuna bastı. 4 ayrı polis ekibi, 2 dakika içinde adrese ulaşıp Ali A.'yı gözaltına aldı.

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KADES, yine kurtardı
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