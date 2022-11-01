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Giriş Tarihi: 2.11.2022

‘Kadife sesli teğmen’ milyonları hayran bıraktı

Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’ün, Tarkan’ın İnci Tanem şarkısını söylediği video milyonlarca kez izlendi. Kadife sesli teğmenin annesi Fatma Öğüt: Sesi güzel olduğu için imam hatibe yönlendirdik. Kuran okurken herkes gıptayla dinlerdi

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
‘Kadife sesli teğmen’ milyonları hayran bıraktı
Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin ağustostaki mezuniyet töreninde söylediği Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısıyla sosyal medyada gündem olan Konyalı 28 yaşındaki Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ün videosu milyonlarca kez izlendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğup büyüyen Teğmen Öğüt'ün videosunu sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca kişi izledi. Öğüt'e "Kadife sesli teğmen" yakıştırması yapıldı. Ünlü şarkıcı Tarkan da sosyal medya hesabında, "Çok güzel söylemiş teğmen kardeş ağzına yüreğine sağlık" paylaşımını yaptı.



İMAM HATİP LİSESİ MEZUNU
Memur olan baba İbrahim ve emekli öğretmen Fatma Öğüt'ün iki çocuğundan küçüğü olan Ahmet Hamdi Öğüt ilk, ortaokul ve liseyi Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Öğüt daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor ve Yüksekokulu'nu bitirdi. Daha sonra askerlik sınavlarına girip akademiyi kazandı. Öğüt'ün bir süre önce evlendiği eşi de kendisi gibi teğmen...



GURUR DUYDUK
Anne Öğüt, "Oğlum okul hayatında çok başarılı bir çocuktu. Müftülük yapan dedesi ve biz ailesi olarak sesi güzel olduğu için imam hatibe yönlendirdik. Çok güzel Kuran-ı Kerim okuyordu. O okurken herkes onu gıptayla dinlerdi. Daha sonra askerliğe yöneldi. Şu an vatanı, bayrağı için görevini severek yapıyor. Ülkesine hizmet etmek, oğlumun en büyük gayesi" dedi. Söylediği şarkının milyonlarca kez izlenmesinin kendilerini gururlandırdığını da belirten anne Öğüt, "Herkes sesinin ne kadar güzel olduğundan bahsediyor. Güzel dileklerini belirten herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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‘Kadife sesli teğmen’ milyonları hayran bıraktı
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