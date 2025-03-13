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Giriş Tarihi: 13.3.2025

Kadıköy belediyesi haciz batağında

Kadıköy belediyesi haciz batağında
Kadıköy Belediyesi, cenaze nakil araçları ihalesini kazanan bir firma ile yaşadığı ödeme krizi nedeniyle hacizle karşı karşıya kaldı. İhaleyi kazanarak hizmet veren firma, belediyedeki yaklaşık 7 milyon TL'lik alacağı için başlattığı icra takibi sürecinde karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Yapılan incelemelerde, belediyenin banka hesapları, 273 araç ve 483 taşınmazında 25 farklı haciz kaydı olduğu ortaya çıktı. Hukuki süreç devam ederken, borç batağındaki belediyenin maddi vereceklerini nasıl yapılandıracağı ise merak konusu.
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Kadıköy belediyesi haciz batağında
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