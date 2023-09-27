Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy-Eminönü vapurunda 1 yolcu denize düştü! Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
Giriş Tarihi: 27.9.2023 17:41

Kadıköy-Eminönü vapurunda 1 yolcu denize düştü! Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Kadıköy-Eminönü vapurunda 1 yolcu denize düştü! Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu

Olay, 14.15 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların can simidi atması, denize düşen yolcunun can simidine ulaşmaya çalışması ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.(

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Kadıköy-Eminönü vapurunda 1 yolcu denize düştü! Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
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