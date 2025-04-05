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Giriş Tarihi: 5.4.2025 23:03

Kadıköy'de 110 bin TL'lik mont hırsızlığı

Kadıköy'de bir mağazada sergilenen 110 bin TL tutarındaki deri montu çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenirken, çalınan mont da iş yeri sahibine teslim edildi

DHA
Kadıköy’de 110 bin TL’lik mont hırsızlığı

Hırsızlık, perşembe günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Mağazaya gelen kişi montu inceledikten sonra askıdan alıp koşarak uzaklaştı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi güvenlik kayıtlarını polise ileterek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Güven Timleri Amirliği ekipleri kapsamlı inceleme başlattı. Toplanan kamera görüntüleri ve sokak çalışmaları sonucu hırsızlığı 35 yaşındaki Barış Ö.'nün yaptığı tespit edildi.

Güven timleri şüpheliyi yakalayarak İskele Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Şüphelinin 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Çalınan mont da iş yeri sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kadıköy'de 110 bin TL'lik mont hırsızlığı
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