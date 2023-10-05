Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de bir binanın otoparkındaki 3 araç yandı
Giriş Tarihi: 5.10.2023 05:48

Kadıköy’de bir binanın otoparkındaki 3 araç yandı

Kadıköy’de bir binanın otoparkında bulunan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktaki 2 araca daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın neticesinde 3 araçta maddi hasar meydana geldi

İHA
Kadıköy’de bir binanın otoparkındaki 3 araç yandı
Olay 02.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Paşa Sokak üzerinde bulunan bir binanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparktaki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının diğer araçlara da sıçramasıyla 3 araç birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken 3 araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yangında zarar gören araçlardan birinin sahibi Kerim Eroğlu, "Patlama sesiyle uyandık, evimizin penceresinden baktığımızda 1 aracın alev aldığını gördüm. Hemen benim aracın yanındaki aracın. Ondan sonra diğer araçlara sıçradı. Nasıl olduğunu tam göremedik, sadece yangın başladığında görebildik." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu Halk TV’deki terör propagandasına arka çıktı: Ayşenur Arslan’a destek verip RTÜK’ü hedef aldı
Bölgede kritik hamle! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bildiriyle duyurdu…
Son dakika: Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 22 hedef imha edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rusya Zengezur'u işaret etti! ‘Her şeyi dikkate alacağız…’
İstanbul’da metrobüs rezaleti! Vatandaş İmamoğlu'na isyan etti
Mehmet Bozdağ Kuruluş Osman’ın 5. sezonunu anlattı: Bu yıl çok farklı olacak!
SON DAKİKA | Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme: Gelecekte siz yoksunuz!
CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in sorunlarına kulak tıkadı! Yine heykel dikti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de bir binanın otoparkındaki 3 araç yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA