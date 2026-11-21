Olay, sabah saatlerinde Kadıköy İskelesi'nde meydana geldi. Denizde bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin C.K. isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ailenin, İstanbul Numune Hastanesi morgunda cenazeyi teşhis ettiği öğrenildi. Yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul'a geldiği belirtilen C.K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin pazar günü Bursa'nın Karacabey ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör