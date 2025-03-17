Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de drift atan genç kızın ehliyetine el konuldu: Sanal devriye ekipleri 48 bin lira ceza kesti
Giriş Tarihi: 17.3.2025 14:12 Son Güncelleme: 17.3.2025 14:30

Kadıköy’de drift atan genç kızın ehliyetine el konuldu: Sanal devriye ekipleri 48 bin lira ceza kesti

İstanbul Kadıköy’de genç kadın lüks aracıyla drift atıp o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri önce aracı ardından sürücüyü tespit etti. Genç kadına 48 bin lira ceza yazan ekipler ehliyetine de 60 gün el koydu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadıköy’de drift atan genç kızın ehliyetine el konuldu: Sanal devriye ekipleri 48 bin lira ceza kesti

Kadıköy Bostancı'da lüks aracıyla dirft atan M.N.Ç. o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın yaptığı paylaşımda "Anne babamla nasıl tanıştınız ?. Caddede yanlarken onun aracına çarptım" sözlerini yazdı. O görüntüler bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince yapılan çalışmada trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan, araç sürücüsü M.N.Ç isimli şahıs tespit edildi.

Sürücüye yapmış olduğu ihlallere göre 2918 sayılı KTK'nın; 47/1-D Trafik kurallarıyla ilgili yasaklara uymamak, 67/1-D Drift atmak, 73/A Saygısızca araç kullanmak, maddeleri uyarınca toplamda 48 bin 378 lira Trafik İdarî Para Cezası uygulanmış sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle ile geri alındı.

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Kadıköy’de drift atan genç kızın ehliyetine el konuldu: Sanal devriye ekipleri 48 bin lira ceza kesti
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