Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:35 Son Güncelleme: 31.10.2026 09:38

Kadıköy'de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de devriye ekiplerinin şüphe üzerine dronla takibe aldığı lüks otomobile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Havadan ve karadan yürütülen takip sonrasında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta satışa hazır 15 parça uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildi.

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DHA Yaşam
Kadıköy’de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 30 Ekim 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

15 PARÇA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Rasimpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin araca bindiğini fark etti. Bunun üzerine araç, dron desteğiyle havadan ve karadan takibe alındı. Takip sonucunda araçtan inen D.Y. (25) ile aracın sürücüsü M.E.E. (26) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, satış amacıyla paketlendiği değerlendirilen 15 parça halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin lira ele geçirildi.

Kadıköy'de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video

BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüphelilerden D.Y. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Araç sürücüsü M.E.E.'nin ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KADIKÖY

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Kadıköy'de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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