Kadıköy’de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

15 PARÇA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Rasimpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin araca bindiğini fark etti. Bunun üzerine araç, dron desteğiyle havadan ve karadan takibe alındı. Takip sonucunda araçtan inen D.Y. (25) ile aracın sürücüsü M.E.E. (26) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, satış amacıyla paketlendiği değerlendirilen 15 parça halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin lira ele geçirildi.

Kadıköy'de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video