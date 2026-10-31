Kadıköy’de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 30 Ekim 2026 tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
15 PARÇA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Rasimpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin araca bindiğini fark etti. Bunun üzerine araç, dron desteğiyle havadan ve karadan takibe alındı. Takip sonucunda araçtan inen D.Y. (25) ile aracın sürücüsü M.E.E. (26) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, satış amacıyla paketlendiği değerlendirilen 15 parça halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin lira ele geçirildi.
Kadıköy'de uyuşturucu şüphelilerine dron destekli operasyon: 2 kişi yakalandı | Video
BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Şüphelilerden D.Y. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Araç sürücüsü M.E.E.'nin ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.