Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 21 Kasım'da gerçekleştirdiği drone destekli denetimlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 207 gram marihuana, uyuşturucu madde emdirilmiş 335 adet LSD kağıdı ve 6 cep telefonuna el konuldu. Aramalarda 164 bin 950 lira, 210 Euro ve 50 dolar da ele geçirilenler arasında yer aldı.

107 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Uygulama kapsamında 107 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 188 bin 748 lira idari para cezası uygulandı. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci ve 191'inci maddeleri ile 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında 16 şüpheli yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 kişi gözaltına alındı. Toplam 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.