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Giriş Tarihi: 18.3.2025 03:11

Kadıköy'de feci kaza: Çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi

Kadıköy'de geri geri gelen çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı

İHA
Kadıköy’de feci kaza: Çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.K.'nın kullandığı çöp kamyonu geri geri gelirken sokakta yürüyen I.Y. (82) isimli kadını altına alarak ezdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, I.Y.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kadıköy'de feci kaza: Çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi
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