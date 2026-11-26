Olaylar, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, farklı adreslerde yaşayan kadınları hedef alan şüphelinin M.S.Y. (28) olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüphelinin 25 Kasım'da Feneryolu Mahallesi'nde bir cadde üzerinde bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, farklı günlerde kendisini gördüklerini belirten beş kadın tarafından teşhis edildi. Şüpheli hakkında başlatılan adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör