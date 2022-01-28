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Giriş Tarihi: 28.1.2022 22:33

Kadıköy'de korku dolu anlar! Balıkçı teknesi karaya oturdu, 2 kişi mahsur kaldı!

İHA
Kadıköy’de korku dolu anlar! Balıkçı teknesi karaya oturdu, 2 kişi mahsur kaldı!

Kadıköy'ün Moda sahilinde korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan balıkçı teknesinde 2 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası kurtarılan 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kadıköy'de Moda sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak, Moda sahilinde karaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri karaya oturan balıkçı teknesinde mahsur kalan 2 kişiyi merdiven yardımıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye sevk etti. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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Kadıköy'de korku dolu anlar! Balıkçı teknesi karaya oturdu, 2 kişi mahsur kaldı!
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