Kadıköy’de korsan servis yakalandı! Polis cezası yazdı!

Denetimler sırasında içinde öğrencilerin bulunduğu 34 GD 154 plakalı servis durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Yapılan incelemede serviste hostes olmadığı tespit edildi. MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi de olmayan servis aracı 60 gün trafikten menedilerek bağlandı. Korsan okul servis sürücüsü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.