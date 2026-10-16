Kadıköy’de oto galeride panik anları! Eriyen lamba kapağı 2 aracı küle çevirdi! Dehşet anları kamerada...

Kadıköy'ün Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan bir oto galeride panik dolo anlar yaşandı. Dün akşam saat 19.15 sıralarında galeri önünde bulunan aydınlatma lambasında kaçak akım oluştu. Elektrik kaynaklı ısınma nedeniyle lambanın kapağı erimeye başladı. Bir süre sonra eriyen parçalar park halindeki otomobilin üzerine damladı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Otomobilin üzerine düşen sıcak parçalar yangına neden olurken, alevler kısa sürede araçta etkili oldu. Yangının başladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YANGIN İKİ OTOMOBİLDE HASARA NEDEN OLDU

Güvenlik kamerası görüntülerinde, aydınlatma lambasından eriyen parçaların otomobilin üzerine düştüğü ve ardından yangının başladığı anlar yer aldı. Olayın ardından çıkan yangın nedeniyle oto galeride bulunan iki otomobil zarar gördü.

ELEKTRİK SİSTEMİ İHMALE GELMİYOR

Yangının çıkışına ilişkin görüntüler, olayın nasıl meydana geldiğini gözler önüne sererken, elektrik sistemlerinde yaşanabilecek arızaların ve ihmal edilen teknik sorunların yol açabileceği tehlikeyi de ortaya koydu.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör