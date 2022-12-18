Kadıköy’de otomobil bariyere çarptı! Polis o iddia üzerine inceleme başlattı!

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü. Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.