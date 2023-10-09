Kadıköy’de seyir halindeki cip alev alev yandı!

Yangın, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 VR 9201 plakalı cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilse de alevler kısa sürede büyüyerek cipin tamamını sardı.