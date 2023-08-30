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Giriş Tarihi: 30.8.2023 03:05

Kadıköy'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kadıköy'de iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Müzellef M. tarafından bıçaklanana Muhammet Sefa P. eve gidip silahını alarak tekrar olay yerine geldi. Kendisini bıçaklayan Müzellef M.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

DHA
Kadıköy’de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, 20.00 sıralarında Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Müzellef M. ile Muhammet Sefa P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Müzellef M. üzerinde bulunan bıçakla Muhammet Sefa P.'yi yaraladı. Bıçaklanan Muhammet Sefa P. yaralı halde cadde üzerinde bulunan evine giderek silah alıp olay yerine geldi. Muhammet Sefa P., Müzellef M.'ye kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kadıköy'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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