Kadıköy’de tabancayla havaya 6 el ateş açıp intihar girişiminde bulundu

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu şahıs silahını bırakarak teslim oldu. Olay, 8 Ekim günü Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.Ü. isimli şahıs, cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtı. Ardından silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken şahısla müzakere başlattı. Yapılan görüşmeler sonucunda F.Ü., kendisine zarar vermeden silahını bırakarak polise teslim oldu.

SİLAH MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Şahsın eşiyle bazı sorunlar yaşadığı ve bu nedenle bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan tabanca polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör