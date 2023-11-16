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Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:34

Kadıköy'de taksici yolcuyu götürmedi! Bahanesi pes dedirtti!

İstanbul Kadıköy'de taksi şoförü, aracına binen yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Kadın yolcu, taksicinin "Kusura bakmayın orda bir kavga ettik. Adamlar bize saldırdı, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya" demesi üzerine taksiden indi. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Kadıköy’de taksici yolcuyu götürmedi! Bahanesi pes dedirtti!

Olay 14 Kasım Salı günü saat 23.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 TAB 38 plakalı taksiye binen bir yolcu, taksiciye Fikirtepe'ye gitmek istediği söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü, "Kusura bakmayın giderdik de orada bir kavga ettik, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya kusura bakmayın. Adamlar bize saldırdı." diye cevap verdi. Şoförün sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan yolcu, "O yüzden indiriyorsunuz yani" diyerek tepki gösterdi. Taksiden inen yolcu, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Kadıköy'de taksici yolcuyu götürmedi! Bahanesi pes dedirtti!
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