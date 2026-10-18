Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.10.2026 18:35

Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy Bahariye Caddesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve 32 bin 300 lira nakit para çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ve 32 bin 300 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAHARİYE CADDESİ'NDE DURDURULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 16 Ekim 2026 günü saat 21.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Bahariye Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta bulunan M.G. (19) ve B.B.T. (22) isimli iki kişinin kontrolü sırasında araçtan yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği belirlendi. Bunun üzerine araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 32 bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden B.B.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyasının ikmalen gönderilmesi kaydıyla adli makamlarca serbest bırakıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan M.G. ise 17 Ekim 2026'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de uyuşturucu operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA