Kadıköy’de vinç 11 katlı binanın girişine devrildi

Olay, 10.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Cadde üzerindeki inşaatta çalışma yapmak için getirilen vinç, 11 katlı bir binanın önünde kaldırıma kuruldu. Bu sırada vinç devrilerek 11 katlı binanın girişine çarptı. Binanın bazı kısımlarında hasar oluştu. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de binada inceleme yaparak vincin kaldırılması için çalışma başlattı.

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